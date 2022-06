VS Energy: суд не нашел "российского следа" в структуре собственности группы компаний

Согласно опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений определению Киевского апелляционного суда (КАС) ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy не удовлетворено.

11 мая 2022 года КАС рассмотрел апелляционную жалобу прокурора второго отдела процессуального руководства Первого управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам органов Государственного бюро расследований Офиса Генерального прокурора Тулина Романа Андреевича на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 апреля 2022 года. Этим постановлением было отказано в ходатайстве об аресте активов группы компаний VS Energy.

КАС подтвердил соответствующее решение Печерского районного суда, мотивируя свою позицию тем, что прокурор не предоставил доказательств для подтверждения заявленного ходатайства. Фактически прокурор строил свои обвинения на публикациях из сети Интернет, утверждают в компании.

В последнее время в СМИ распространяются публикации, в которых утверждается, что в группу компаний VS Energy причастны Евгений Гинер, Александр Бабаков и Михаил Воеводин. Впрочем, акционеры группы неоднократно делали заявления о том, что ни одно из упоминавшихся в публикациях лиц не владеет акциями ни одной из компаний группы и не находится среди ее бенефициарных владельцев. Евгений Гинер вышел из состава акционеров группы компаний VS Energy еще в 2014 году. Что касается Александра Бабакова и Михаила Воеводина, то они никогда не владели акциями группы компаний VS Energy.

Представитель группы компаний VS Energy предоставил суду надлежащие доказательства безосновательности обвинений и соответствующего ходатайства прокурора. Именно эти доказательства явились решающим аргументом для определения КАС, сообщают в компании.

Виллис Дамбинс, один из акционеров группы компаний VS Energy, в интервью положительно оценил факт проведения соответствующего расследования ДБР и Офисом Генпрокурора: "Мы возлагаем значительные надежды на это расследование. По большому счету оно касается статуса собственности нашей группы. Компания готова к тому, чтобы в очередной раз быть проверенной ГБР и Генпрокуратурой. Мы уверены, что с результатами расследования иссякнут медийные мифы о нашей компании. У нас нет "русского следа", он давно исчез. И я очень надеюсь, что расследование поставит точку в этом процессе".

Группа компаний VS Energy осудила полномасштабную российскую агрессию. Компании группы регулярно оказывают помощь Вооруженным Силам Украины, территориальной обороне и пострадавшим в результате российской агрессии.

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житопроизводлэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго"). На предприятиях в управлении компании работает более 11 тыс. сотрудников.

С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).