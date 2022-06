«Филантропия, особенно с большим объемом финансирования, является осуществлением власти. Любая власть заслуживает нашего контроля, а не нашей благодарности. Она заслуживает строгого внимания», – Роб Райх.

Марк Гюнтер – опытный журналист, оратор и писатель, много лет пишущий на экономическую тематику. С 2015 года ведет блог Nonprofit Chronicles, где рассказывает о фондах, некоммерческих организациях и глобальном развитии.

С 2012 по 2015 год Марк работал главным редактором журнала Guardian Sustainable Business US. С 1996 по 2008 год являлся автором журнала FORTUNE.

Я не курил со времен колледжа… Никогда не пробовал электронную сигарету. Но сегодня я хотел бы поговорить о роли общественных организаций в борьбе с курением. Почему меня заинтересовала эта тема? Долгое время я был репортером. На протяжении почти 50 лет я писал газетные очерки, журнальные статьи и книги о политике, правительстве, спорте, бизнесе, окружающей среде. В 2015 году обратил внимание на мир филантропии и начал регулярно дописывать в Chronicle of Philanthropy, американском издании о благотворительных фондах и некоммерческих организациях.

У меня были связи с миром благотворительных фондов и некоммерческих организаций — жена, брат и старшая дочь работали в некоммерческих организациях или группах защиты прав человека. Меня удивило, насколько этот сектор нуждается в журналистском освещении. Много лет я был бизнес-репортером, и мне было очевидно, что фондам и некоммерческим организациям не хватает тех инструментов обратной связи, которые, по крайней мере теоретически, помогают привлекать предприятия и даже правительства к ответственности.

Все мы знаем, как работает бизнес. Чтобы выживать и преуспевать, компаниям нужны клиенты. Если компания может производить продукт или услугу по цене, которую люди готовы платить, то есть большие шансы на успех. На конкурентных рынках преуспевают компании, производящие наиболее привлекательные продукты или услуги; кто не удовлетворяет потребителей, терпит неудачу. Эта система далека от совершенной, но самая лучшая из тех, которые имеем, и что важно — она динамична. И наоборот, в мире некоммерческих организаций и фондов эта обратная связь не работает должным образом. Такие некоммерческие группы, как Greenpeace, Amnesty International или Campaign for Tobacco Free Kids, пытаются заботиться об окружающей среде или защищать права человека, или здоровье детей, но собственным существованием обязаны не делам, а донорам. И часто очень трудно — хотя на самом деле возможно — узнать, эффективны ли они в работе.

Гораздо хуже ситуация с благотворительными фондами, особенно с крупными фондами. Некоммерческие группы должны, по крайней мере, объяснить свои взгляды собственным донорам. Фонд же никому не подотчетен.

Преподаватель Стэнфорда политолог Роб Райх однажды сказал: «Филантропия, особенно с большими объемами финансирования, является осуществлением власти. Любая власть заслуживает нашего контроля, а не нашей благодарности. Она заслуживает серьезного внимания».

Эта цитата подводит меня к истории об организации Bloomberg Philanthropies. Bloomberg Philanthropies, которая была основана в 2006 году. В отличие, скажем, от Фонда Форда или Рокфеллера, ею руководит живой донор – Майкл Блумберг.

Он – известная личность, три срока был мэром Нью-Йорка. Во многих аспектах успешным мэром. Майкл Блумберг также баллотировался в президенты в 2020 году.

В свое время он отдал более 12 миллиардов долларов на благотворительность, но, как и у многих миллиардеров, его состояние увеличивается быстрее, чем он может потратить. Блумберг пожертвовал эти средства на разные цели. В сфере здравоохранения он финансирует программы по преодолению инфекционных заболеваний, пропаганде здорового питания и уменьшению ожирения, повышению безопасности дорожного движения, защите прав женщин на аборт и, конечно, уменьшению курения и использованию электронных сигарет. Многое из этого — в глобальном масштабе.

К примеру, инициатива по борьбе с курением охватывает 112 стран. Фонд поддерживает некоммерческие организации, которые сотрудничают с правительствами по запрету курения в общественных местах, соблюдению запрета на рекламу сигарет и повышению налогов на табачную продукцию.

В 2019 году Bloomberg Philanthropies объявила, что вместе с кампанией «За будущее детей без табака» в течение трех лет выделит 160 миллионов долларов, чтобы положить конец эпидемии использования электронных сигарет среди детей.

Я был более чем удивлен, когда обнаружил, что организации, поддерживаемые Блумбергом, а также он сам говорили многие вещи, которые оказались неправдой. Блумберг написал в своей статье в The New York Times следующее: «Весь прогресс, достигнутый в сокращении курения среди подростков, исчезает». Неправда. Уровень курения среди подростков падал и продолжает падать. Блумберг в эфире CBS News сказал: «Подумайте только, если бы ваш ребенок делал это (имея в виду вейпинг), то закончил бы с показателем IQ на 10 или 15 пунктов ниже, чем он или она должны были до конца жизни». Снова неправда. Ни один авторитетный учёный не считает, что никотин в электронных или обычных сигаретах вызывает долгосрочное снижение IQ. Неправдивыми оказались и другие заявления противников вейпинга. Вейпинг не является воротами для курения. Нет, вейп не является, как они утверждают, неэффективным как средство отказа от курения. Нет, вейп нельзя сравнивать с курением с точки зрения влияния на здоровье человека.

Когда я спросил людей из кампании «За будущее детей без табака» назвать мне ученых, которые поддержали их усилия снять с рынка ароматизированные электронные сигареты, они отправили меня к профессору Стентону Гланцу. Это многое открыло. Его исследование 2019 года, в котором утверждается, что вейп удвоил частоту сердечных приступов, пришлось отозвать, когда выяснилось, что некоторые из сердечных приступов существовали до того, как люди начали вейпить.

Это довольно редко для большого фонда: тратить много денег, якобы приближаться к цели, а в итоге нанести больше вреда, чем добра.

Итак. Если кампания по борьбе с вейпингом не базировалась на научных исследованиях, вы должны спросить себя: чем объясняется решение Блумберга и президента инициативы «За будущее детей без табака» Мэтта Майерса занять столь жесткую позицию в отношении электронных сигарет?

Я тогда не имел четкого ответа на этот вопрос, нет его и сейчас.

Я мог предположить, что Мэтт Майерс, в значительной степени преуспевший в борьбе с курением среди подростков, нуждался в новой цели, чтобы оправдать продолжение существования кампании «За будущее детей без табака». Их последняя налоговая декларация показывает, что в организации работают 120 человек, а ее бюджет составляет 41 миллион долларов.

Возможно, что активисты, выступающие против вейпинга, такие как профессор Гланц, имеют такую ​​глубокую ненависть к табачной индустрии, что противостоят всему, к чему причастна индустрия.

Блумберг поддерживает Vital Strategies, крупную некоммерческую консалтинговую компанию по здравоохранению из Вашингтона, которая поддерживает кампанию «За будущее детей без табака». Согласно последней налоговой декларации, Vital Strategies в 2019 году получила от Блумберга 23 миллиона долларов за свою работу по борьбе с курением.

Интересна позиция The Union, глобальной неправительственной организации из Парижа, которая недавно опубликовала документ с призывом запретить все электронные сигареты в странах с низким и средним уровнем дохода. Однако около 80% курильщиков в мире живут в этих странах. Блумберг также финансирует глобальную работу по контролю над курением в университетах, в том числе в Университете Бата, который является домом для отраслевой наблюдательной группы под названием STOP — это значит «Остановить табачные организации и продукты». Это отражает довольно бессмысленную веру в то, что все, что делают табачные компании, нужно прекратить. Блумберг финансирует медиа-инициативу под названием The Investigative Desk в Нидерландах, что предполагает жесткую позицию против электронных сигарет.

Благодаря Gates Foundation, Bloomberg Philanthropies поддерживала программы борьбы с курением во Всемирном банке, который оказывает политические советы и техническую помощь правительствам стран с низким и средним уровнем дохода. Думаю, что самыми вредными из всех являются отношения между Блумбергом и Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ, по всей видимости, высоко уважает Майкла Блумберга — ему присвоено звание глобального посла по неинфекционным заболеваниям. Он, в свою очередь, щедро профинансировал ВОЗ многими миллионами долларов на различные проекты, в частности, выделил 5 миллионов долларов на ее работу по борьбе с курением в 2019 году. О ВОЗ мы можем многое сказать. Их сообщения об электронных сигаретах являются односторонними, обманчивыми и вредными. Об этом недавно писал Клайв Бейтс в своем блоге. Меня ошеломляет, как ВОЗ удается сбить людей с толку относительно вопросов, которые сейчас должны быть решены, поскольку электронные сигареты менее опасны, чем сигареты, электронные сигареты не имели ничего общего со вспышкой EVALI, а вейпинг может помочь людям, которые хотят бросить курить.

Интересно также, что трехлетние обязательства Bloomberg на 160 млн долларов в кампании «За будущее детей без табака» прекращаются. Будут ли они восстановлены? Я не знаю, но наука продолжает объяснять, что вейпинг является более безопасной альтернативой курению и для многих это способ избавиться от вредной привычки. Вопрос сложный, но нужно достичь научно-обоснованной политики, которая сбалансировала бы потребности взрослых курильщиков: сделать вейпы доступными для взрослых, удвоить усилия, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к никотиновым продуктам, а главное, сказать правду о научных исследованиях по электронным сигаретам.

Эта колонка – сокращенная версия доклада господина Гюнтера на Global Forum on Nicotine 2022 — Tobacco Harm Reduction - Here For Good (gfn.events)