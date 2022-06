«Філантропія, особливо з великими обсягами фінансування, є здійсненням влади. Будь-яка влада заслуговує на наш контроль, а не на нашу вдячність. Вона заслуговує суворої уваги», - Роб Райх.

Марк Ґюнтер – досвідчений журналіст, оратор і письменник, який багато років пише на економічну тематику. З 2015 року веде блоґ Nonprofit Chronicles, де розповідає про фонди, некомерційні організації та глобальний розвиток.

Із 2012 по 2015 рік Марк працював головним редактором журналу Guardian Sustainable Business US. Із 1996 по 2008 рік був автором журналу FORTUNE.

Я не курив з коледжу... Ніколи не пробував електронну сигарету. Але сьогодні хотів би поговорити про роль громадських організацій у боротьбі з курінням. Чому мене зацікавила ця тема? Тривалий час я був репортером. Протягом майже 50 років писав газетні нариси, журнальні статті й книги про політику, уряд, спорт, бізнес, навколишнє середовище. У 2015 році звернув свою увагу на світ філантропії та почав регулярно дописувати у Chronicle of Philanthropy, американське видання про благодійні фонди й некомерційні організації.

Я й сам мав зв’язки зі світом благодійних фондів і некомерційних організацій — дружина, брат і старша дочка працювали в некомерційних організаціях чи групах захисту прав людини. Мене здивувало, наскільки цей сектор потребує журналістського висвітлення. Багато років я був бізнес-репортером, і для мене було очевидним, що фондам і некомерційним організаціям бракує тих інструментів зворотного зв’язку, які, принаймні теоретично, допомагають притягувати підприємства і навіть уряди до відповідальності.

Усі ми знаємо, як працює бізнес. Щоб виживати й процвітати, компаніям потрібні клієнти. Якщо компанія може виробляти продукт чи послугу за ціною, яку люди готові платити, то має великі шанси на успіх. На конкурентних ринках процвітають компанії, які виробляють найпривабливіші продукти чи послуги; хто не задовольняє споживачів, зазнають невдачі. Ця система далека від досконалої, але найкраща з тих, які маємо, і, що важливо — вона динамічна. І навпаки, у світі некомерційних організацій і фондів цей зворотний зв'язок не працює належним чином. Такі некомерційні групи, як Greenpeace, Amnesty International чи Campaign for Tobacco Free Kids, намагаються служити довкіллю або захищати права людини чи здоров’я дітей, але власним існуванням зобов’язані не справам, а донорам. І часто дуже важко — хоча насправді можливо — дізнатися, чи ефективні вони в роботі.

Набагато гірша ситуація з благодійними фондами, особливо з великими фондами. Некомерційні групи повинні принаймні пояснити свої погляди власним донорам. Фонд же нікому не підзвітний.

Політолог Роб Райх, який викладає в Стенфорді, одного разу сказав: «Філантропія, особливо з великими обсягами фінансування, є здійсненням влади. Будь-яка влада заслуговує на наш контроль, а не на нашу вдячність. Вона заслуговує суворої уваги».

Ця цитата підводить мене до історії про організацію Bloomberg Philanthropies. Bloomberg Philanthropies було засновано 2006 року. На відміну, скажімо, від Фонду Форда чи Рокфеллера, нею керує живий донор - Майкл Блумберґ.

Він -відома особистість, три терміни був мером Нью-Йорка. У багатьох аспектах — успішним мером. Майкл Блумберг також балотувався на пост президента у 2020 році.

Свого часу він віддав понад 12 мільярдів доларів на благодійність, але, як і багато мільярдерів, його статки збільшуються швидше, ніж він може витратити. Блумберг пожертвував ці кошти на різні цілі. У сфері охорони здоров’я він фінансує програми з подолання інфекційних захворювань, пропаганди здорового харчування і зменшення ожиріння, підвищення безпеки дорожнього руху, захисту прав жінок на аборт і, звичайно, зменшення куріння й викорситання електронних сигарет. Багато з цього — у глобальному масштабі.

Наприклад, ініціатива по боротьбі з курінням охоплює 112 країн. Фонд підтримує некомерційні організації, які співпрацюють з урядами щодо заборони куріння в громадських місцях, дотримання заборони на рекламу сигарет і підвищення податків на тютюнову продукцію.

У 2019 році Bloomberg Philanthropies оголосила, що разом з кампанією «За майбутнє дітей без тютюну» протягом трьох років виділить 160 мільйонів доларів, щоб покласти край епідемії використання електронних сигарет серед дітей.

Я був більш ніж здивований, коли виявив, що організації, які підтримує Блумберґ, а також він сам говорили багато речей, які виявилися неправдою. Блумберґ написав у своїй статті в The New York Times таке: «Увесь прогрес, який ми досягли у скороченні куріння серед підлітків, зникає». Неправда. Рівень куріння серед підлітків падав і продовжує падати. Блумберґ в ефірі CBS News сказав: «Подумайте лише, якби ваша дитина робила це (маючи на увазі вейпінґ), то закінчила б із показником IQ на 10 або 15 пунктів нижчим, ніж він або вона мали б до кінця життя». Знову неправда. Жоден авторитетний вчений не вважає, що нікотин в електронних чи звичайних сигаретах викликає довгострокове зниження IQ. Неправдивими виявилися й інші заяви противників вейпінґу. Вейпінґ не є воротами до куріння. Ні, вейп не є — як вони стверджують — неефективним як засіб відмови від паління. Ні, вейп не можна порівнювати з курінням, з точки зору впливу на здоров’я людини.

Коли я спитав у людей із кампанії «За майбутнє дітей без тютюну» вказати мені вчених, які підтримали їхні зусилля зняти з ринку ароматизовані електронні сигарети, то вони відправили мене до професора Стентона Ґланца. Це багато що відкрило. Його дослідження 2019 року, в якому стверджується, що вейп подвоїв частоту серцевих нападів, довелося відізвати, коли з’ясувалося, що деякі з серцевих нападів існували до того, як люди почали вейпити.

Це доволі рідкісно для великого фонду: витрачати багато грошей, нібито наближатися до цілі, а в підсумку вчинити більше шкоди, ніж добра.

Тож. Якщо кампанія по боротьбі з вейпінґом не базувалася на наукових дослідженнях, ви повинні запитати себе: чим пояснюється рішення Блумберґа і президента ініціативи «За майбутнє дітей без тютюну» Метта Майєрса зайняти таку жорстку позицію щодо електронних сигарет?

Я тоді не мав чіткої відповіді на це запитання, не маю й зараз.

Я міг припустити, що Метт Майєрс, який значною мірою досяг успіху в боротьбі з курінням серед підлітків, потребував нової цілі, щоб виправдати продовження існування кампанії «За майбутнє дітей без тютюну». Їхня остання податкова декларація показує, що в організації працюють 120 людей, а її бюджет становить 41 мільйон доларів.

Можливо, що активісти, які виступають проти вейпінґу, як професор Ґланц, мають таку глибоку ненависть до тютюнової індустрії, що протистоять всьому, до чого дотична індустрія.

Блумберґ підтримує Vital Strategies, велику некомерційну консалтингову компанію з питань охорони здоров’я з Вашинґтону, яка підтримує кампанію «За майбутнє дітей без тютюну». Згідно з останньою податковою декларацією, Vital Strategies у 2019 році отримала від Блумберґа 23 мільйони доларів за свою роботу по боротьбі з курінням.

Цікавою є позиція The Union, глобальної неурядової організації з Парижу, яка нещодавно опублікувала документ із закликом заборонити всі електронні сигарети в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Проте близько 80% курців у світі живуть у цих країнах. Блумберґ також фінансує глобальну роботу з контролю над тютюнопалінням в університетах, у тому числі в Університеті Бата, який є домом для галузевої наглядової групи під назвою STOP — це означає «Зупинити тютюнові організації та продукти». Це відображає досить безглузду віру в те, що все, що роблять тютюнові компанії, потрібно припинити. Блумберґ фінансує медіа-ініціативу під назвою The Investigative Desk в Нідерландах, що має передбачувано жорстку позицію проти електронних сигарет.

Завдяки Gates Foundation, Bloomberg Philanthropies підтримувала програми боротьби з тютюнопалінням у Світовому банку, який надає політичні поради й технічну допомогу урядам країн із низьким і середнім рівнем доходу. Гадаю, що найшкідливішими з усіх є відносини між Блумберґом і Всесвітньою організацією охорони здоров’я. ВООЗ, очевидно, високо поважає Майкла Блумберґа — йому присвоєно звання глобального посла з неінфекційних захворювань. Він, у свою чергу, щедро профінансував ВООЗ багатьма мільйонами доларів на різноманітні проєкти, зокрема виділив 5 мільйонів доларів на її роботу по боротьбі з тютюнопалінням у 2019 році. Про ВООЗ ми можемо багато сказати. Їхні повідомлення про електронні сигарети є односторонніми, оманливими і шкідливими. Про це нещодавно писав Клайв Бейтс у своєму блозі. Мене приголомшує, як ВООЗ вдається збити людей з пантелику щодо питань, які зараз мають бути вирішені, оскільки електронні сигарети менш небезпечні, ніж сигарети, електронні сигарети не мали нічого спільного зі спалахом EVALI, а вейпінґ може допомогти людям, які хочуть кинути палити.

Цікаво також те, що трирічні зобов’язання Bloomberg на 160 млн доларів в кампанії «За майбутє дітей без тютюну» припиняються. Чи буде їх відновлено? Я не знаю, але наука продовжує пояснювати, що вейпінґ є безпечнішою альтернативою курінню і для багатьох, це спосіб позбутися шкідливої звички. Питання складне, але потрібно досягти науково-обгрунтованої політики, яка б збалансувала потреби дорослих курців: зробити вейпи доступними для дорослих, подвоїти зусилля, щоб обмежити доступ неповнолітніх до нікотинових продуктів, а головне, сказати правду про наукові дослідження щодо електронних сигарет.

Ця колонка – скорочена версія доповіді пана Ґюнтера на Global Forum on Nicotine 2022 — Tobacco Harm Reduction - Here For Good (gfn.events)