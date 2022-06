Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Я аплодирую парламенту Украины за ратификацию Стамбульской конвенции! Спасибо спикеру Руслану Стефанчуку и украинской делегации ПАСЕ во главе с Марией Мезенцевой за обеспечение этого важного решения!", - написал он.

I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH