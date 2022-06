Nyet It Be...: легендарный "битл" Маккартни удалил песню "Назад в СССР" из своего концертного репертуара,–НСЖУ

Сэр Пол Маккартни не будет исполнять классический хит "Битлз" "Назад в СССР" ни на одном из своих концертов в ближайшем будущем – в знак протеста против вторжения России в Украину. Об этом со ссылкой на поплярное британское издание Daily Mirror на своей официальной странице в социальной сети Telegram информирует Национальный союз журналистов Украины.

Песня 1968 года рассказывает о советском шпионе, который возвращается в СССР после пребывания в Соединенных Штатах.

Источник з окружения артиста сказал репортерам: "Эта песня очень любима публикой, но учитывая ужасы, разворачивающиеся в Украине, Полу было просто принять это решение. Было бы извращением петь веселую рок-н-ролльную песню о России".

"Пол не мог бы с читстой совестью петь эти слова, когда так много людей убиты руками России". Песня, написанная Полом Макартни, котрого друзья называют Маккой, в ​​1968 году.

В этом лирическом хите есть строчка "и московские девушки заставляют меня петь и кричать".

Сэр Пол Маккартни с гитарой в цветах украинского флага на концерте в США. Фото: reddit.com

Это шестая наиболее часто исполняемая композиция на его шоу после Let It Be, Hey Jude, Band on the Run, Live and Let Die и Lady Madonna.

"Back in the U.S.S.R" входила в концертный репертуар во всех предыдущих сольных турах сэра Пола, начиная с 1989 года. Но эта песня не звучала ни на одном из его последних концертов в США, которые закончились в минувший четверг вечером.

Легенда The Beatles сэр Пол, которому сегодня исполняется 80 лет, размахивал украинским флагом на сцене во время своих концертов в Америке.

Как сообщали Українські Новини, В феврале, вскоре после того, как Россия начала вторжение, он сказал: "Вспоминая игру для наших друзей в Украине на Майдане Независимости в 2008 году и думая о них в эти трудные времена, мы посылаем им нашу любовь и поддержку".

Макка обычно играет эту песню непосредственно перед выходом на бис вместе с Let It Be, Live and Let Die и Hey Jude.

Сэр Пол написал песню, когда "Битлз" медитировали в Индии. Макка задумал ее как пародию на трек Чака Берри Back in the USA с намеком на классический хит California Girls группы Beach Boys.

Сэр Пол Маккартни с украинским флагом на концерте в США. Видео: DJ Gerry from Starlight Music.