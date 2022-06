Об этом говорится в Twitter президента Румынии.

"Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Зеленским и украинским народом. Эту незаконную российскую аннексию нужно прекратить", - сказано в сообщении.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b