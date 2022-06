"Мне было очень грустно, что я могу уехать, а украинцы – нет. Чувствовал определенную вину", – ведущий британский журналист Клайв Мири признался, как ему было тяжело покидать Украину. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Telegram сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Репортер активно освещал в новостях BBC первые недели широкомасштабного вторжения россии из Киева. Здесь британец буквально жил в убежище на подземной парковке в центре города.

Клайв Мири рассказал, что после возвращения в Британию его ошеломила реакция соотечественников. Его останавливали на улице, подходили в ресторанах и тепло благодарили его и команду телеканала за репортажи из Украины.

Впрочем, после паузы он вернулся к журналистской деятельности в Украине.

"Сейчас на востоке разворачиваются настоящие бои. Я хочу быть там, рассказать историю тамошних людей", – отметил британский медийщик.

Как сообщали Українські Новини, санкции в виде запрета на въезд на территорию РФ были применены против 29 журналистов и корреспондентов британских информационных агентств. Среди них – ведущие репортеры телерадиовещательной корпорации BBC, телекомпании Sky News, а также журналов The Guardian и The Financial Times.

"Британские журналисты из списка причастны к умышленному распространению ложной и односторонней информации о россии и событиях в Украине и на Донбассе", – говорится в сообщении МИД РФ.