Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) призвал помочь благотворительному проекту "Украинские пожарные" (Ukrainian FireFighters Foundation) собрать деньги на закупку средств химической защиты для пожарных и спасателей. Об этом сообщает "Обозреватель" во вторник, 24 мая.

Monatik записал видеообращение, в котором призвал помочь бойцам на передовой спасения жизней украинцев в непростое военное время.

"Благотворительный проект "Украинские пожарные" собирает деньги на закупку средств химической защиты для пожарных и спасателей. Поддержка наших героев ГСЧС очень важна. Потому что их спасенные жизни – это спасенные жизни многих украинцев", — сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Волонтеры Ukrainian FireFighters Foundation поблагодарили исполнителя за поддержку и обратились к общественности с просьбой.

"Все это ради помощи настоящим героям – украинским пожарным, которые на своем фронте защищают нашу землю, наши города и наши жизни. Спасибо, MONATIK, за поддержку нашего благотворительного проекта. Верим, что это обращение поможет быстрее собрать необходимые средства для закупки средств химической защиты для пожарных и спасателей", — цитирует "Обозреватель".

Благотворительный проект "Ukrainian FireFighters Foundation"

Реквизиты БУ "БФ Червона Калина України"

Paypal [email protected]

БО "БФ Волшебная Калина Украины"

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

ЕГРПОУ 44672831

Гривна

RU 33 305299 00000 26000041021977

Доллар

Name КРАСНАЯ КАЛИНА УКРАИНЫ БФ

IBAN Code UA 98 305299 00000 26007021020333

Название банка JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT Code PBANUA2X

Company address UA 01001 м Киев ул. Ивана Мазепы б.3 кв.80

Correspondent banks

Account in the corresponnt bank 001-1-000080

SWIFT Code of the corresponent bank CHASUS33

Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, США, США

Account in the corresponnt bank 890-0085-754

SWIFT Code of the corresponent bank IRVT US 3N

Correspondent bank The Bank of New York Mellon, Нью-Йорк, США

ЕВРО

company Name КРАСНАЯ КАЛИНА УКРАИНЫ БФ

IBAN Code UA 03 305299 00000 26005021027446

Название банка JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT Code PBANUA2X

Company address UA 01001 м Киев ул. Ивана Мазепы б.3 кв.80

Correspondent banks

Account in the corresponnt bank 400886700401

SWIFT Code of the corresponent bank COBADEFF

Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Германия

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Account in the corresponnt bank 6231605145

SWIFT Code of the corresponent bank CHASDEFX

Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Назначение платежа "Благотворительная помощь"

Карта фонда:

Только для владельцев карты ПриватБанка: 5169335100414883

Гривны

Пополнение карты:

4731 2191 1842 7339

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ТВЕРДОВСКИЙ А.А.

СЧЕТ: 26201865281059

IBAN: UA 72 305299 00000 26201865281059

МФО банка:305299

БАНК Получатель: АО КБ "ПРИВАТБАНК".