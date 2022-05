Потери личного состава российских войск за 20 мая увеличились на 150 до 28 850 убитыми, также украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 15 танков, 1 вертолет и 2 беспилотника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил в социальной сети Facebook.

Так, сообщается, что общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личный состав - около 28 850 (+150) человек ликвидировано;

танки - 1 278 (+15) ед;

боевые бронированные машины - 3116 (+26) ед;

артиллерийские системы - 596 (+0) ед;

РСЗО - 201 (+1) ед;

средства ПВО - 93 (+0) ед;

самолеты - 204 (+0) ед;

вертолеты - 169 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2);

крылатые ракеты - 104 (+1);

корабли/катера - 13 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны - 2178 (+16) ед;

специальная техника - ​​43 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Потери России в войне с Украиной. Инфографика: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

