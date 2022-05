По данным исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине" в апреле 2022 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,8 пункта и составляет 85,6 п.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", передают Українськi Новини.

Падение индикатора вызвано уменьшением всех его составляющих, кроме Индекса целесообразности делать большие закупки, выросшие на 1,4 пункта.

Наибольшее падение зафиксировано в отношении Индекса текущего материального положения (-14,3 п.) и Индекса ожидаемого развития экономики в ближайший год (-13,4 п.).

В апреле 2022 года индекс потребительских настроений (ИДН) составил 85,6, что на 6,8 п. ниже показателя марта.

Индекс текущего положения (ИПС) уменьшился и составляет 43,4, что на 6,5 п. ниже уровня этого показателя в марте

Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

– индекс текущего личного материального положения (х1) составил 56,9, что на 14,3 п. ниже показателя в марте;

– индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 1,4 п. и установился на отметке 30.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле составляет 113,7, что на 7,1 п. ниже уровня этого индекса в марте.

Динамика составляющих этого индекса выглядит следующим образом:

– индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 81,7, что на 5,4 п. ниже уровня этого показателя в марте;

– индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 13,4 п. и составляет 102,7 п.;

– индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 2,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 156,7 п.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,4 п. и составляет 134,8.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,9 п. и составляет 170,5 п.

Ожидания украинцев по курсу гривны в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 1,9 п. и составляет 138,6.

Как сообщали Українські Новини, Info Sapiens придерживается всех исследовательских стандартов ICC / ESOMAR.

Члены команды Info Sapiens входят в украинские и международные профессиональные ассоциации и объединения: Социологическая ассоциация Украины (САУ), International Sociological Association (ISA), European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), Association for the Study of Nationalities (ASN ), International Political Science Association (IPSA), American Political Science Association (APSA), International Network for Social Network Analysis (INSNA).

В апреле 2022 года потребительские цены повысились на 3,1%.