Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Запасы оружия советских времен уменьшаются, а российская агрессия – нет. Поэтому Украина переходит на современное оборудование. Нужна учеба, но мы быстро учимся. На самом деле мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторым правительствам нужно принять решение о его предоставлении", – написал он.

Stocks of Soviet-era weapons dwindle, but Russian aggression does not. This is why Ukraine shifts to modern equipment. Training is required, but we are fast learners. In fact, we learn to operate modern weapons faster than it takes some governments to decide upon providing them.