Соответствующее видео оборонное ведомство США опубликовало в своем Twitter-аккаунте.

"Военнослужащие Корпуса морской пехоты (USMC) и летчики Военно-воздушных сил США грузят гаубицы М777, направляющиеся в Украину, в самолет С-17 Globemaster III", — сказано в сообщении.

В Минобороны США уточнили, что погрузка артиллерийских орудий проходила на воздушной резервной базе "Марч" в Калифорнии.

.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for 🇺🇦 Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c