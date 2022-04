"Военнослужащие США приступили в погрузке бронетранспортеров M113, направляющихся в Украину, на прицепы грузовиков", — сказано в сообщении.

Пентагон также указал, что погрузка вооружений проходит в штате Джорджия.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3