Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Следующей я куплю Coca-Cola, чтобы вернуть в ее состав кокаин", — написал он.

В комментариях к записи читетели предложили Маску купить телеканал Fox, чтобы выпустить второй сезон сериала "Светлячок".

До этого Маск заявлял о намерении купить McDonalds, чтобы починить в ресторанах автоматы с мороженным. Но потом бизнесмен отказался от идеи якобы из-за того, что починить автоматы не сможет даже он.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in