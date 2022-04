Об это в своем микроблоге Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передают Українськi Новини.

"Польша поставила Украине оружия на сумму около 7 млрд злотых - заявил премьер Матеуш Моравецкий во время конференции инициативы #StopRussiaNOW", - сообщил он.

Мюллер отметил, что 7 млрд злотых - это более 1,6 миллиарда долларов "на защиту украинского, польского и европейского суверенитета".

Poland has provided Ukraine with weapons worth around 7 billion PLN - announced Prime Minister @MorawieckiM during the conference for the initiative #StopRussiaNOW. This is over 1.6 billion dollars to defend Ukrainian, Polish and European sovereignty! pic.twitter.com/HBrxm6qRUJ