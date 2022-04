Издание отмечает, что, по неподтвержденным данным, по дороге в сторону Хельсинки движется российская военная техника.

"Ракетные комплексы, замеченные проезжающими мимо указателя на столицу Финляндии, предположительно представляют собой мобильный комплекс береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенный для уничтожения надводных кораблей вплоть до ударных групп авианосцев включительно", — пишет Daily Mail.

An unconfirmed video, appears to show two Russian coastal defence missile systems moving along a road on the Russian side of the border that leads to Helsinki.



