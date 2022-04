Об этом пишет sport.ua.

Соревнования по картингу проводились в португальском Портимау. Северюхин занял там первое место. Но на церемонии награждения он показал нацистский жест, а потом начал смеяться.

Северюхин выступает за команду Ward Racing. Чтобы обойти санкции, пилоты из РФ используют гоночные лицензии других стран. Также на соревнованиях нельзя демонстрировать российский флаг.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP