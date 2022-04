Украина мобилизовала граждан из всех сфер жизни, - The Washington Post об "Украинском IT Войске"

Страшной реальностью для российских захватчиков стал тот факт, что Украине удалось мобилизовать на помощь в защите страны граждан из всех сфер жизни.

Об этом пишет издание The Washington Post в репортаже о работе Благотворительного фонда "Украинское IT Войско" ("Ukrainian IT Troops"), к которому присоединились специалисты кино- и телеиндустрии.

"Волонтеры, разгружающие военные припасы, — это друзья из украинской кино- и телеиндустрии — команда длинноволосых кинематографистов, осветителей, декораторов и маркетологов. Они берут с собой десятки коробок с саморазогревающейся едой, шесть тепловизионных прицелов, комплект спутниковой связи и 10 дронов стоимостью 8000 долларов каждый. Все направляются на фронт", - говорится в репортаже.

Авторы репортажа отмечают, что победы украинцев на севере и в центре страны в последние дни способствовали притоку поставок в Киев, столицу и главный центр снабжения. Некоммерческие организации, которые в первые дни войны отправляли на фронт основные медицинские средства и предметы первой необходимости, перешли на труднодоступные лекарства, медицинское оборудование и военное оборудование.

"По мере того, как ИТ-войска доказывали свою надежность, доставляя баллистические каски и доспехи в воинские части, солдаты стали запрашивать предметы, которые было труднее достать. Член снайперской группы попросил винтовку Adams Arms P2. Его нашли во Львове и доставили в течение семи часов… ИТ-войска отправили на фронт каски из Израиля, беспилотники из Англии, тепловизионные очки из Франции, лазерные дальномеры из Канады, Starlinks из Нидерландов, 3D-принтеры, коллиматорные прицелы и бронежилеты из Польши и питание из США", – рассказывает американское издание.

В Благотворительном фонде "Ukrainian IT Troops" – "Украинское IT Войско" подтвердили "Українським Новинам", что речь идет о сообществе неравнодушных украинцев с большим опытом в ведении различных бизнесов, связанных с рекламой, технологиями, маркетингом, логистикой и другими сферами , которые вместе с военными, волонтерами и владельцами бизнеса обеспечивают помощь в тылу.

При этом работа ведется по трем основным направлениям.

Первый – адресная помощь защитникам Украины. "Наша армия отважна, сильна и решительна, но недостаточно оснащена. Поэтому мы собираем запросы из всех уголков Украины, находим поставщиков, оплачиваем и доставляем технику, бронежилеты, шлемы, тепловизоры, медикаменты, тактическую одежду и снаряжение бойцам ВСУ", - утверждают в IT Войске.

Второй – информационная война. Это распространение правдивой информации о войне из первых уст, сдерживание потока пропаганды, фейков и дезинформации.

Третий – гуманитарная помощь. Волонтеры "IT Войска" помогают продуктами, медикаментами, жильем, транспортом и оказывают юридическую помощь всем, кто оказался в затруднительном положении.

Присоединиться к работе и сотрудничеству с IT Войском можно с помощью Инстаграм https://instagram.com/it.troops.ua?utm_medium=copy_link.