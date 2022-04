"Я сказала своему заместителю вызвать посла России и показать ему изображения и подробное описание нападений на Бучу и Ирпень", - написала Мелани Жоли.

I instructed my Deputy Minister to summon the Russian Ambassador to ensure he is presented with the images and detailed descriptions of the attacks in Bucha and Irpin.https://t.co/MFeczPf96D https://t.co/7wJn2a70VD