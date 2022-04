Единая коалиция свободной прессы. Фото: The One Free Press Coalition.

В апрельский список 10 журналистов, подвергшихся гонениям, либо убитых в своих странах, подготовленного правозащитной организацией The One Free Press Coalition (Единая коалиция свободной прессы), вошли дела сразу 5 украинских представителей СМИ. Об этом сообщает официальный Telegram–канал Национального союза журналистов Украины.

Составители данного перечня имен репортеров подчеркивают, что такое большое присутствие украинских медийщиков в данном списке связано исключительно с вероломным нападением РФ на Украину.

В частности, в списке 10 Most Urgent правозащитной организации The One Free Press Coalition (Единая коалиция свободной прессы), опубликованы истории Александра Гунько, редактора издания Новая Каховка Сити, задержанного оккупантами; Ирины Дубченко, запорожского журналиста, которую задержали и отправили в Донецк; Рэмзи Бекирова, крымскотатарского гражданского журналиста, которого российский суд приговорил к длительному сроку заключения; Виктории Рощиной, журналиста "Громадського", которую задерживали оккупанты на Юге Украины; Владислава Есипенко, фрилансера Радио Свобода, несправедливо осужденного российским судом.

Коалиция "Единая свобода прессы" была создана во время заседания Международного совета по СМИ на Всемирном экономическом форуме. Главные редакторы ведущих медиаорганизаций – американского журнала Time совместно с AP, FT, Forbes, HuffPost взяли на себя обязательство использовать свои коллективные силы в отстаивании прав репортеров, оказавшихся в критических ситуациях из–за своей профессиональной деятельности. Работая вместе, они могли бы пролить свет на тяжелое положение журналистов, которым угрожают, во всем мире.

Коалиция составляет и ежемесячно публикует список, в котором выделяются журналисты, находящиеся в заключении, находящиеся под угрозой или столкнувшиеся с несправедливостью. Этот список (ранжированный в порядке срочности) стремится охватить половину новых имен и половину повторяющихся имен каждый месяц, что позволяет освещать новые темы, а также проводить устойчивые кампании.

В этом месяце в список "10 самых срочных дел" от One Free Press Coalition вошли журналисты, освещающие войну в Украине.

"После вторжения России в Украину бегут миллионы людей, сотни умирают, а журналисты рискуют своими жизнями, чтобы представить факты и человеческие жертвы этого вторжения", – подчеркивают составители списка "10 самых срочных дел" от One Free Press Coalition.