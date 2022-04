В ночь на 4 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене MGM Grand Garden Arena прошла 64-я церемония вручения премии "Грэмми 2022". В главной номинации "Лучшая песня года" победил рэп-дуэт Silc Sonic с композицией Leave The Door Open.

Об этом сообщается на сайте организаторов премии – Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

В категории "Лучший новый исполнитель" лауреатом стала американская певица Оливия Родриго, ее альбом Sour получил награду как лучший вокальный поп-альбом, а композиция Drivers License названа лучшей поп-песней.

В номинации "Лучшее рок-исполнение" победу присудили песне Making A Fire американской группы Foo Fighters.

Награда за лучшее метал-исполнение досталась композиции The Alien американской группы Dream Theater.

В категории "Лучшая рэп-песня" лучшей стала композиция Jail в исполнении американских исполнителей Канье Уэста и Jay-Z Jail.

Статуэтку "Грэмми" за лучшее R&B-исполнение получила американская певица H.E.R. с композицией Fight For You.

Лучшей танцевальной записью названа песня Du Sol австралийской группы Alive Rüfüs.

Лауреатом премии в номинации "Лучший традиционный поп-альбом" стал совместный проект Леди Гаги и Тони Беннетта Love for Sale.

Лучшим танцевальным альбомом назван Subconsciously, записанный южноафриканским диджеем Black Coffee.

Лучшим рэп-альбомом стал Call Me If You Get Lost от американского рэпера Tyler, the Creator.

В номинации "Лучший R&B-альбом" наградили американскую певицу Jazmine Sullivan за Heaux Tales.

Награда в категории "Лучшее видео" была вручена американскому певцу Jon Batiste за клип на песню Freedom. Всего артист получил пять статуэток, включая награду в номинации "Лучший альбом года" за альбом We are.

Лучшим латинским поп-альбомом назван альбом Mendoza кубинско-канадского исполнителя Alex Cuba Mendoza.

Лучшим дуэтом стал дуэт американских певиц Doja Cat и SZA, исполнивших трек Kiss Me More.

Лучшая песня 2022 года в исполнении дуэта Silc Sonic

Как сообщали Українські Новини, Зеленский выступил на 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми". Он призвал общественность не молчать и говорить правду о войне в Украине.

Тем временем, Мика Ньютон и Джон Ледженд посвятили песню Украине на Грэмми-2022.