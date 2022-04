Во время выступления Ледженда к нему присоединились бандуристка родом из Одессы Сюзанна Иглидан и Мика Ньютон, которая исполнила один куплет на украинском языке.

Также во время их выступления на сцену вышла украинская поэтесса Любовь Якимчук и продекламировала стихи из своего сборника "Абрикосы Донбасса".

Джон Ледженд заявил, что для него было честью выступить вместе с украинскими звездами.

"Я написал FREE после того, как неделю смотрел жуткие кадры дикого, жестокого вторжения в Украину со стороны режима, которому нет никакого морального оправдания – нет права убивать, покорять и пленять украинский народ, нет права заставлять молчать волю людей в демократической стране", – написал певец в своем Instagram.

VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ