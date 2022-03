Группа Scorpions заменила строчки о Москве в поддержку Украины в хите "Wind of Change"

Немецкая группа Scorpions заменила строчки из хита Wind of Change с упоминанием Москвы на слова об Украине. Видеозапись с концерта группы опубликована в Youtube-канале Mickael Sorensen 27 марта.

На концерте фронтмен группы обратился к зрителям и заявил о поддержке людей в Украине. Затем коллектив исполнил одну из своих самых популярных песен в обновленном варианте. Вместо строчек о Москве прозвучали слова: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит "Украина". Ранее в песне пелось "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького").

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля российский рэпер Оксимирон выступил против войны России с Украиной и бессрочно перенес концерты в РФ.

2 марта участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни поддержал украинцев в противостоянии российской агрессии.

12 марта британская рок-группа Pink Floyd приняла решение удалить свои песни, начиная с 1987 года, со всех цифровых платформ РФ и Беларуси. Кроме того, с платформ исчезнут записи одного из лидеров группы — Дэвида Гилмора.