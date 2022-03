Так, сообщается, что британская рок-группа осуждает вторжение России в Украину.

"Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются со всех цифровых платформ в России и Беларуси", - говорится в заявлении Pink Floyd.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u