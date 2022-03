Об этом пишет издание Daily Mail.

Актриса Мила Кунис, которая родилась в Украине и пожертвовала пострадавшим от войны солидную сумму денег, во время церемонии рассказывала о вторжении в страну и объявила минуту молчания после восхваления "тех, кто продолжает бороться в темноте". Однако слово "Украина" не прозвучало. Вместо этого появилась заставка, призывавшая поддержать "народ Украины, который имеет дело с вторжением, конфликтом и предрассудками в пределах своих собственных границ".

