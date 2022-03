В ночь с 27 на 28 марта состоялась 94 церемония вручения статуэток американской киноакадемии "Оскар". Премия прошла в обычном формате в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Полный список лауреатов опубликован на сайте.

Список победителей "Оскара-2022"

Лучший фильм

Кода / CODA

Лучшая мужская роль

Уилл Смит, Король Ричард / King Richard

Лучший актер второго плана

Трой Коцур, Кода / CODA

Лучшая женская роль

Джессика Честейн, Глаза Темми Фей / The Eyes of Tammy Faye

Лучшая актриса второго плана

Ариана ДеБос — Вестсайдская история / West Side Story

Лучший анимационный фильм

Энканто / Encanto

Лучший монтаж

Дюна / Dune

Лучшие костюмы

Круэлла / Cruella

Лучший режиссер

Джейн Кампион, Власть пса / The Power of the Dog

Лучший документальный полнометражный фильм

Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised)

Лучший документальный короткометражный фильм

The Queen of Basketball

Лучшие визуальные эффекты

Дюна / Dune

Лучший иностранный фильм

Сядь за руль моей машины / Drive my car, Япония

Лучший макияж и прически

Глаза Темми Фей / The Eyes of Tammy Faye

Лучшая оригинальная музыка

Дюна / Dune

Лучшая оригинальная песня

No time to Die, Не время умирать / No time to Die, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл

Лучшая операторская работа

Дюна / Dune

Лучшая анимированная короткометражка

The Windshield Wiper

Лучшая работа художника-постановщика

Дюна / Dune

Лучший игровой короткометражный фильм

The Long Goodbye

Лучший звук

Дюна / Dune

Лучший адаптированный сценарий

Кода / CODA

Лучший оригинальный сценарий

Кеннет Брана, Белфаст / Belfast

Как сообщали Українські Новини, Шон Пенн призвал байкотировать "Оскар", если на церемонии награждения не выступит Зеленский.

В 2021 году известный американский кинорежиссер и актер, обладатель двух премий "Оскар" Шон Пенн, впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой он хотел снять документальный фильм об Украине.