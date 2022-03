С первых дней вторжения оккупантов РФ в Украину команда The Fix мобилизовала все возможные ресурсы для поддержки украинской медиаиндустрии. Команда работает с множеством организаций, включая Are We Europe, Jnomics и Фонд развития медиа, несколькими волонтерами и при поддержке широкого круга издателей. Уже удалось собрать около €2,3 млн на поддержку украинского медиасектора. Об этом идет речь в сообщении официального портала Национального союза журналистов Украины.

"Это большие деньги, и мы относимся к вкладам с максимальным уважением. Но сейчас они тратятся так же быстро, как и появляются. Наша главная цель – помочь спасти жизнь, прежде всего, а затем защитить независимые СМИ Украины – важную часть социальной составляющей Украины в это ужасное время", – подчеркивают The Fix.

The Fix отмечают невероятную поддержку от отдельных лиц, издателей и доноров. В частности, среди них Axel Springer, Gazeta Wyborzcza (как фонд, так и СМИ), The Local, Dagens Nyheter, Bonnier News, Sifted, The Organized Crime and Corruption Reporting Project. Доноры и медиа-ассоциации: Limelight Foundation, Европейское образование для демократии, Международный медицинский институт, Scandinavian и UK Journals Associations, Прага Гражданского Общества, Гражданские Советы, Open Society Foundation, Veronica Stichting, NFNZ, International Media Support and International Reis.