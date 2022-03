Із перших днів вторгнення окупантів з РФ в Україну команда The Fix мобілізувала всі можливі ресурси для підтримки української медіаіндустрії. Команда працює з великою кількістю організацій, включаючи Are We Europe, Jnomics та Фонд розвитку медіа, кількома волонтерами та за підтримки широкого кола видавців. Вже вдалося зібрати близько €2,3 млн на підтримку українського медіасектору. Про це йдеться у повідомленні офіційного порталу Національної спілки журналістів України.

"Це великі гроші, і ми ставимося до внесків з максимальною повагою. Але зараз вони витрачаються так само швидко, як і з’являються. Наша головна мета – допомогти врятувати життя, перш за все, а потім захистити незалежні ЗМІ України – важливу частину соціальної складової України в цей жахливий час", – наголошують у The Fix.

У The Fix відзначають неймовірну підтримку від окремих осіб, видавців та донорів. Зокрема, серед них Axel Springer, Gazeta Wyborzcza (як фонд, так і ЗМІ), The Local, Dagens Nyheter, Bonnier News, Sifted, The Organized Crime and Corruption Reporting Project. Донори та медіа-асоціації: Limelight Foundation, European Endowment for Democracy, International Press Institute, Scandinavian and UK Journals Associations, Prague Civil Society, Civil Rights Defenders, Open Society Foundation, Veronica Stichting, NFNZ, International Media Support and International Renaissance Foundation.