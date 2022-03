Самолет летел из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу.

"Можем подтвердить, что самолет разбился", - говорится в заявлении China Eastern Airlines, в котором также приводится информация о горячей линии для родственников тех, кто находился на борту.



Сообщается, что на борту было 123 пассажира и девять членов экипажа, об их судьбе пока ничего неизвестно.



Тем временем в соцсетях появляются кадры авиакатастрофы.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv