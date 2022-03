"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание. Тем временем Украина должна еще больше быть обеспечена оружием, речь идет не о том, чтобы спровоцировать Россию, а о спасении жизни мирных жителей", - написал он.

Russian war crimes tribunal should not be held in Nuremberg or the Hague but in Mariupol or Kharkiv, those responsible must face severe punishment. In a meanwhile #Ukraine must be provided with more weapons, this is not about provoking Russia but about saving civilian lives