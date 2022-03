Так, Рамзан Кадыров, пытаясь оскорбить Маска, назвал его Илоной в своей попытке защитить Путина.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq

После этого бизнесмен изменил имя в своем Twitter-аккаунте на Илона Маск.

Павел Дуров продолжил шутку и предложил Маску завести аккаунт в Telegram, пообещав ему псевдоним elona.

We reserved https://t.co/KGDhp3mUHm for you – whenever you’re ready 👍