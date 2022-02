Об этом сообщил генеральный директор компании SpaceX Илон Маск в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути", - написал он в комментарии на обращение вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.