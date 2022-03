Об этом говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии в Twitter.

"Украинская противовоздушная оборона достигла значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им достичь какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", –

В оценке Британии также отмечается, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева.

