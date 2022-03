Люксембург предоставит Украине 250 млн евро помощи.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в twitter, передают Українські Новини.

"Поговорил с премьер-министром Люксембурга. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за 250 млн евро помощи, лидерство в санкционной политике", - написал он.

Президент добавил, что также обсуждались следующие шаги Украины на пути в ЕС.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины более 700 миллионов долларов.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил свыше 489 млн долларов ссуды на политику развития под названием «Дополнительное финансирование ссуды на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации» (Financing of Recovery from economic Emergency in Ukraine - FREE Ukraine) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

В частности, 350 млн долларов составит кредит Всемирного банка, 139 млн долларов — кредитные гарантии от Нидерландов и Швеции.