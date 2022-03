Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины более 700 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил свыше 489 млн долларов ссуды на политику развития под названием «Дополнительное финансирование ссуды на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации» (Financing of Recovery from economic Emergency in Ukraine - FREE Ukraine) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

В частности, 350 млн долларов составит кредит Всемирного банка, 139 млн долларов — кредитные гарантии от Нидерландов и Швеции.

Всемирный банк создал донорский трастовый фонд, к которому присоединились Великобритания, Дания, Латвия, Литва и Исландия.

Размер фонда составляет 134 млн долларов США грантовых средств.

Кроме того, Япония предоставит ссуду в размере 100 млн долларов параллельного финансирования.

Заем МБРР предоставляется для покрытия финансовых потребностей, возникших в результате войны, в частности, защита постоянных расходов на критические государственные и социальные услуги и поддержание темпов реформ в рамках условий «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления» (DPL).

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров просит США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию прекратить членство России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка.