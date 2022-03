Об этом сообщает "Супильне" со ссылкой на вице-премьер-министра, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, которая выступала в эфире телеканала "Рада".

Кроме того, Верещук признала, что в городе складывается тяжелая гуманитарная ситуация, и город нужно эвакуировать, но пока этого не получается сделать.

"К сожалению, сегодня Россия не дает добра, чтобы начать эвакуацию в Херсоне. Они считают, что держат под контролем город, но это не так", — рассказала она.

Верещук призвала международные организации помочь с эвакуацией детей, женщин и пожилых людей.

"Мы рассчитываем на Красный крест, мы обратились в Гутьерес. Президент с ним говорил, премьер вчера говорил с Красным Крестом в Женеве, мы обратились к лидерам мира и сегодня пытаемся сделать системной работу по гуманитарным коридорам. Ведь мы хотим вывезти детей, женщин, пожилых людей. Россия, искажая картинку, хочет выдать себя за миротворца, который, как она думает, помогает людям выжить. Все все понимают, но нужно немного времени, чтобы мировое сообщество, равно как и мы, нажали в полной мере на Россию, чтобы создать такие коридоры", — сказала она.

Кроме того, в сети опубликовано видео проукраинского митинга в Херсоне. Люди требуют от них уходить.

Today in the occupied #Kherson. The invaders are trying to suck up to locals by offering them humanitarian cargo. Most people stay away from the trucks, protest the occupation.#StandWithUkraine️ #russiagohome#РоссияСмотри pic.twitter.com/s94dw5jiZ9