Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте организации.

"Хактивистская группа Anonymous успешно взломала и слила базу данных сайта Министерства обороны России", — сказано в сообщении.

Первый твит о взломе ресурсов Минобороны РФ содержал в качестве доказательства скриншоты таблиц с именами, фамилиями, адресами электронной почты и другими данными сотрудников оборонного ведомства России.

Однако Twitter удалил это сообщение за нарушение правил сообщества.

Сообщество Anonymous также ретвитнуло публикацию издания Vice, в котором говорится о том, что в течение минувших суток правительственные сайты России, в том числе и сайт Кремля, были недоступны.

"Russian Government Websites Are Currently Down. Several Russian government websites, including the official Kremlin site, appear to be inaccessible."

¯\_(ツ)_/¯https://t.co/ogdUq78vNo