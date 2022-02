Об этом говорится в сообщении, которое организация опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — сказано в нем.

Представители движения заявили, что в настоящее время отдельные группы Anonymous участвует в операциях против Российской Федерации. По их словам, главной целью активистов и хакеров является правительство РФ.

В Anonymous предупредили, что частный сектор РФ, скорее всего, тоже будет затронут.

Позже активисты заявили, что после их атаки "легли" сайты Russia Today и Федеральной антимонопольной службы РФ.

JUST IN: #Anonymous has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News | https://t.co/Gjg7QDMJ6y | in response to Kremlin's brutal invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/pUoo7o5TWF