В Киеве не работают некоторые супермаркеты и не сетевые продуктовые магазины, передают Українські Новини.

Так, в сети супермаркетов "Сильпо" рассказали, о том, что, по состоянию на 12:21 25 февраля, в Киеве закрыты маркеты, расположенные по адресам:

Архипенко Александра, 6;

Багговутовская, 17-20;

Бандеры Степана пт-т, 36;

Белорусская, 2;

Героев Сталинграда пр-т, 12П;

Героев Сталинграда пр-т, 8А;

Гончара, 96;

Григоренко, 23;

Жилянская, 107;

Малиновского, 34;

Малиновского, 5;

Еленовская, 3;

Победы пр-т, 87;

Воздухофлотский, 66;

Радужная, 8;

Сечевых Стрельцов, 37/41;

Щербаковского, 56/7.

В сети NOVUS опубликовали перечень открытых маркетов. Сообщается, что работают магазины, расположенные по адресам:

ул. Сержа Лифаря, 13;

ул. Тростянецкая, 1а;

ул. Соломенская, 16б;

ул. Майдан Незалежности, 1, ТЦ Глобус, сектор В

пл. Славы, 1;

ул. Г. Кирпы, 5;

пр. Дружбы народов,16А;

ул. Сивашская, 1а;

ул. Беляшевского, 10;

ул. Ивана Пулюя, 8А;

Кольцевая дорога, 12;

ул. Княжеский затон, 4/4;

ул. Петропавловская, 2;

ул. Златоустовская, 48/5;

пр. Броварской, 17;

пр. Лобановского, 4Д;

пр. П. Григоренко, 18;

пр-т Победы, 134/1;

ул. Бульварно-Кудрявская, 15Д;

ул. Василия Липковского (Урицкого), 45;

ул. Гришко, 3;

ул. Василия Липковского, дом. 22;

ул. Хоткевича,1А;

ул. Метрологическая, 10;

ул. Декабристов, 3;

пл. Львовская, 8б;

пр. Героев Сталинграда, 4А;

ул. Иоанна Павла II, 5;

ул. Е. Сверстюка, 4/1;

ул. Святошинская, 3;

пр. Броварской, 18Д;

Бессарабская площадь, 2;

ул. Кавалериде, 1А;

ул. Регенераторная, 4А;

пл. Богатырская, 78;

пр-т Правды, 47.

Закрытый "Ашан"

Закрытый "Ашан" в Киеве

В "Форе" сообщили, что для безопасности гостей и сотрудников сети, маркеты на улицах Парково-Сырецкая, Лагерная и Татарская в Киеве сегодня, 25 февраля, открылись в 9.00.

Сеть гипермаркетов "Ашан" 24 февраля разослала своим клиентам сообщения с уведомлением о том, что магазины продолжают работу. График работы зависит от конкретной ситуации в каждом городе.

В частности, в четверг магазины в Киеве работали до 18:00. Не работали 24 февраля: Ашан Лыбидская, Ашан Героев Труда, Ашан Левобережный, Pick up Point Варшавский, Pick up Point Панаса Мирного и Pick up Point Богдановская (ЖК Малахит).

В сети супермаркетов АТБ сообщили 24 февраля, что работают в максимально усиленном и мобилизованном режиме. Отмечалось также, что руководством компании разработаны соответствующие планы действий при обостренной ситуации, в первую очередь в районах прямого вооруженного столкновения. Работает созданный оперативный штаб, проводится повременный мониторинг событий. Введены дополнительные усиленные меры безопасности относительно возможной необходимой эвакуации сотрудников компании.

Закрытый магазин в Киеве

Также киевляне сообщают о том, что в городе закрыты некоторые аптеки и не сетевые продуктовые магазины.

Как сообщали Українські Новини, ОККО и WOG ограничили продажу топлива 20 литрами на один автомобиль.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как в Украине работают, магазины, аптеки, банки и критическая инфраструктура.