Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что попытка российских войск совершить блицкриг провалилась. Об этом он написал вечером в четверг, 24 февраля, на странице в Facebook.

Он также обратился к украинским военным.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут", - написал Залужный.

Он также поблагодарил украинский народ за доверие, помощь, и молитвы.

"Thanks to all our foreign partners. Но теперь это время для работы, не для discuss", - написал Залужный, обращаясь к иностранным партнерам.

"Молимся о душах погибших собратьев и быстром выздоровлении раненых. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!", - пообещал украинский главнокомандующий.

"За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, в ходе нападении России на Украину на аэродром в Гостомеле под Киевом высадился десант противника. Как заявил президент Владимир Зеленский, десант заблокировали, есть приказ на уничтожение.

Наиболее проблемная ситуация с отпором агрессии России на данный момент на юге Украины, украинские войска ведут ожесточенные бои у Херсона.

В Сумской области продолжаются бои за город Ахтырку, а в сам областной центр зашла военная техника и бойцы РФ. Под контролем оккупанта участок трассы М02 "Киев-Москва".

Тем временем министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что Россия совершает обстрелы больниц.

Российские войска атаковали госграницу Украины со стороны России и Беларуси около 5:00.