В Украине крупнейшие сети супермаркетов продолжают работу, несмотря на нападение РФ на Украину. Об этом свидетельствуют заявления сетей и их владельцев.

Так, совладелец сети АТБ Валерий Бондарь сообщил, что сеть работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме.

"Магазины торговой сети "АТБ" обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем", - написал он.

Сеть гипермаркетов "Ашан" рассылает своим клиентам сообщения с уведомлением о том, что магазины продолжают работу. График работы зависит от конкретной ситуации в каждом городе.

Сейчас график работы гипермаркетов "Ашан" таков. Магазины в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе, Днепре, Запорожье и Кривом Роге сегодня работают до 18:00. Магазины во Львове и Черновцах работают в обычном режиме.

Не работают сегодня Ашан Лыбидская, Ашан Героев Труда, Ашан Левобережный, Pick up Point Варшавский, Pick up Point Панаса Мирного и Pick up Point Богдановская (ЖК Малахит).

Также в сети супермаркетов NOVUS сообщили, что магазины продолжают работу и делают все возможное для обеспечения людей продуктами. Однако сегодня магазины закроются в 21 час вместо обычных 23 часов.

А в "Сильпо" отметили, что делают все, чтобы сегодня максимум супермаркетов работал в обычном режиме.

"Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра, мы открыли "Сильпо", - говорится в сообщении.

Сеть "Эпицентр" продолжает работу. "Мы делаем все от себя зависящее для обеспечения безопасности посетителей и персонала", - сказали в компании.

Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что интернет-магазин работает и делает все, чтобы продолжать работу. "На сегодня мы не все и везде сможем доставить, но будем бороться за это", написал он.

Как сообщали Українські Новини, ОККО и WOG ограничили продажу топлива 20 литрами на один автомобиль.

Тем временем пробки на выезде из Киева не уменьшаются, часть проспекта Победы парализована. Также возле аптек образовываются очереди.