Киев

Под утро звуки взрывов услышали жители столицы. В основном о них сообщают жители Левого берега. Взрывы также слышны в Святошинском районе. Под Киевом в селе Даниловка видно зарево.

Харьков

О взрывах также сообщают жители Харькова. Взрывы прозвучали около 5 утра.

Something massive just exploded in Kharkiv pic.twitter.com/GlKY1S8VbV