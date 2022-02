Министр внутренних дел Денис Монастырский и группа иностранных журналистов попали под обстрел пророссийских боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом на свое странице Facebook сообщил внештатный советник главы МВД Антон Геращенко.

"Министр Внутренних дел Денис Монастырский, группа Народных Депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что подпали под минометный обстрел на позиции 30-й бригады в районе Новолуганского", — говорится в сообщении.

Геращенко подчеркнул, что в результате обстрела боевиков никто не пострадал.

По его словам, под минометный обстрел попали журналисты Voice of America, CNN, The Guardian, Daily Mail, CBS, The Washington Post и других крупных агентство и изданий.

"Журналисты смогли воочию убедиться кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне", — добавил Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что группа отправленных на Донбасс депутатов и журналистов попала под обстрел боевиков.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Президент Владимир Зеленский поручил отправить на Донбасс группу депутатов и министров из-за обострения ситуации.