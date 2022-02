Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам относительно угрозы вторжения России в Украину.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий", - говорится в сообщении.

По его словам, сегодня у Украины есть "мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство".

"Это враг должен бояться нас, а не мы его", - добавил Кулеба.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен сошлись на том, что публикация США разведданных о плане России создавать сфабрикованные поводы для вторжения в Украину предотвращает этот план.

3 февраля американские издания The New York Times и The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве США сообщили, что США получили разведданные о плане России сфабриковать видео о вторжении украинских военных на территорию Российской Федерации или Донбасс как предлог вторжения в Украину.

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона со ссылкой на данные американской разведки заявил, что Великобритания твердо уверена в намерении России создать предлог для вторжения в Украину.