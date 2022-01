Трансляцию встречи можно было смотреть онлайн.

В первом тайме украинцы повели в счете, забив с пенальти. Во втором тайме им удалось забить еще два гола и повести в счете 3:0, но потом пропустить тоже два — 3:2.

Тем не менее, дальше желто-синим удалось отыграться и закончить игру со счетом 5:3.

Сборная Казахстана в прошлом году была полуфиналисткой прошлогоднего Чемпионата Европы. В команде играет много натурализованных выходцев из Бразилии.

Голы: Дуглас (34), Оразов (38, 40) – Шотурма (15, с пенальти), Корсун (25), Зварыч (30), Разуванов (39), Лебедь (39).

Состав сборной Украины: Цыпун - Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварыч; Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Тренер: Александр Косенко.

Полуфинал, в котором украинцы сыграют с победителем пары "Грузия — Россия", пройдет 4 февраля.

🇺🇦 Ukraine into the semi-finals at Futsal EURO 2022! 🎉🎉🎉#FutsalEURO pic.twitter.com/9iT6UEYyFN