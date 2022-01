Об этом сообщает BBC со ссылкой на Государственное информационное агентство KCNA.

После запуска появились снимки, сделанные, вероятно, камерой, установленной на боеголовке ракеты. Одно из изображений показывает момент запуска, а другое — вид с ракеты на Землю.

Сообщается, что такая ракета может пролететь на расстояние около 4 тыс. километров и достичь территории главной военной тихоокеанской базы ВМФ на острове Гуам. Однако в распоряжении властей Северной Кореи есть ракеты и с большой дальностью полета, способные достигнуть территории США. Дальность полета ракеты "Хвасон-14" составляет 10400 км, а "Хвасон-15" - 13 тысяч км.

N.Korea tests biggest missile since 2017, U.S. calls for talks https://t.co/mhyEmGFBNc pic.twitter.com/KegCaJ0aiQ