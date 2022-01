Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

Издание отмечает, что Великобритания решила ответить на призыв Украины, которая в настоящее время окружена более 100 тысячами российских военных, и отправила партию противотанкового вооружения.

При этом Германия, новые власти которой отказались от поставок оружия в Украину, приняли решение закрыть воздушное пространство для британских самолетов. Из-за этого им пришлось облетать территорию Германии через Данию.

Британский журналист Джордж Эллисон опубликовал скриншот трекинговой карты, на которой видно, что из-за решения Германии британским самолетом пришлось делать крюк.

🚨 BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw