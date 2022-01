На переговорах в Женеве 10 января Россия заверила США, что она не планирует вторгаться в Украину и не видит оснований для эскалации. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории...Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи", - подчеркнул Рябков.

Информацию в ряде американских СМИ о якобы готовящемся российском вторжении в Украину он назвал ложной. По мнению Рябкова, данные с картами, которые были опубликованы в The Wall Street Journal или The New York Times, подготовлены специализированными структурам Запада с целью посеять раздор и неуверенность в украинском обществе.

Рябков добавил, что мнимая угроза вторжения ВС РФ в Украину — это не предмет торга на переговорах с США.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало разработанные Россией проекты соглашений с США и Организацией Североатлантического договора (НАТО) по обеспечению правовых гарантий безопасности России, предусматривающие обязательство НАТО исключить дальнейшее расширение на восток, в частности присоединение к альянсу Украины.