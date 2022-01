Об этом он сообщил в социальной сети Twitter, передают Українськi Новини.

"Пора называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - заявил он.

Let’s call a spade a spade. Putin demands the U.S., NATO & the EU to accept Russia’s sphere of influence over sovereign neighboring states. But the Cold War is over, and so are spheres of influence. Putin’s demands are illegitimate and harmful to international peace and security.