Об этом говорится в заявлении Илона Маска, сообщает Space.com.

"Мы намерены осуществить, надеюсь, десяток запусков (Starship) в следующем году… Может, и больше", — сказал Маск.

Starship — это ракеты для пилотируемой миссии на Луну и Марс. Несколько раз SpaceX осуществлял запуски таких ракет. Но пока все испытания заканчивались не очень удачно: ракеты либо взрывались на старте, либо при посадке.

За пределы земной атмосферы они не выходили, но в этот раз Маск собирается пойти дальше.

SpaceX could launch 1st Starship to orbit in January, Elon Musk says https://t.co/h4JW8Yepro pic.twitter.com/dbd0wkuAB3